5 وقائع و 49 مصابًا.. هجمات الكلاب الضالة ترعب أهالي البحيرة -انفوجراف

البحيرة - أحمد نصرة:

على مدار فترة زمنية لم تتجاوز 100 يومًا، واجهت مدن وقرى بمحافظة البحيرة 5 وقائع لحالات عقر جماعي من كلاب ضالة، خلفت وراءها 49 مصابًا.

كان الأطفال الأكثر تضررًا خلال الوقائع الخمس التي شهدتها مدينة حوش عيسى، و4 قرى أخرى هي الحدين بمركز كوم حمادة، وأبيس بمركز كفر الدوار، والنقراشي ومعنيا بمركز إيتاي البارود.

آخر هذه الوقائع كانت بقرية معنيا في مركز إيتاي البارود، حيث أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر تعرضهم لعقر من كلب ضال هاجمهم بشوارع القرية.

وفي قرية النقراشي بذات المركز، عقر كلب ضال 16 شخصًا من أهالي بينهم 11 طفلًا، محدثًا إصابات مختلفة.

وفي مدينة حوش عيسى أثار كلب ضال حالة من الذعر بين أهالي المدينة، بعد مهاجمته للمارة وتسببه في عقر 16 شخصًا بينهم 10 أطفال.

وفي قرية الحدين بمركز كوم حمادة، أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر عقر كلب ضال لهم، كما عقر كلب آخر 6 أشخاص نصفهم أطفال بقرية أبيس الثانية، التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

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