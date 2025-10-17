مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق سريع جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع محمود رأفت حسين،27 عامًا، إثر تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – باريس" في المنطقة الواقعة بين قريتي الكويت وصنعاء التابعتين لمركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.