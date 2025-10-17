إعلان

مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

08:52 م 17/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق سريع جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع محمود رأفت حسين،27 عامًا، إثر تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – باريس" في المنطقة الواقعة بين قريتي الكويت وصنعاء التابعتين لمركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب في حادث تصادم حادث تصادم بالوادي الجديد صادم دراجة نارية بسيارة ملاكي مصرع شاب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)