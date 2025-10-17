بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد المواقف بعد اعتماد التعريفة الجديدة

محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية موسعة بعدد من المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات بمدينة المنصورة، لمتابعة الالتزام الفوري بالتعريفة الجديدة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المشتقات البترولية.

وخلال جولته، التقى المحافظ بالمواطنين والسائقين، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدًا تطبيق القانون بكل صرامة وحسم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري مدير التشغيل والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

وأكد "مرزوق" أن أجهزة المحافظة تتابع ميدانيًا مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ صباح اليوم، من خلال لجان رقابية ميدانية تجوب جميع المواقف العمومية والداخلية، مشددًا على أن الهدف هو ضمان تطبيق الأسعار الرسمية دون أي زيادة وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق.

وقال المحافظ: "استغلال المواطنين خط أحمر، ولن نسمح بأي مغالاة في الأجرة."

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة وتموين في كل مركز ومدينة لرصد أي مخالفات فورًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

ووجّه محافظ الدقهلية نداءً لأبناء المحافظة بضرورة التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات استغلال أو تجاوز في الأجرة عبر أرقام غرفة العمليات بالمحافظة، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في الرقابة، وأن المشاركة المجتمعية تسهم في سرعة ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

كما شدد "مرزوق" على تواجده ميدانيًا بين المواطنين لمتابعة تنفيذ القرارات ورصد المشكلات بشكل مباشر، مؤكدًا أن سياسة العمل بالمحافظة تقوم على النزول إلى الشارع والتفاعل الفوري مع المواطنين، وأن ثقافة المسؤول الميداني هي أساس النجاح في إدارة الأزمات وتحقيق الانضباط.

يُذكر أن محافظة الدقهلية اعتمدت اليوم تحريك تعريفة الأجرة لجميع وسائل المواصلات العامة بنحو 15% تقريبًا للخطوط الداخلية والخارجية (الميكروباص – السرفيس – التاكسي)، بالتوازي مع اعتماد أسعار جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.

وتؤكد المحافظة استمرار تواصلها مع المواطنين عبر مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أي شكاوى على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول)،

أو عبر الخط الساخن 114 من الهاتف الأرضي.