حملات مكثفة لرؤساء أحياء الإسكندرية لضبط تعريفة الركوب الجديدة (صور)

محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفّذ رؤساء الأحياء في محافظة الإسكندرية حملات مكثفة على المواقف ومحطات الوقود، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل، والتأكد من توافر المنتجات البترولية وانتظام العمل داخل المحطات.

شملت الحملات المرور على عدد من المواقف، من بينها: الكيلو 21، الهانوفيل، أبو تلات، سيدي بشر، شارع 45، سيدي بشر الترام، سينما ريكس، العدوي، رأس التين، سانت كاترين، مينا البصل، الموقف الجديد، العامرية، العوايد، محطة مصر، برج العرب القديم، قرية بهيج، وقرية أبوصير.

واستهدفت الجولات جميع مواقف سيارات النقل الجماعي ومحطات الوقود بجميع أحياء المحافظة، مع الاستفسار من المواطنين حول قيمة تعريفة الركوب للتأكد من التزام السائقين بها.

ووضعت إدارة المواقف لافتات واضحة تتضمن تسعيرة الركوب الجديدة وخطوط السير بكل موقف رئيسي، وتشمل مواقف: ميدان الشهداء بمحطة مصر، الكيلو 21، العوايد، العامرية، الساعة، المنشية، والموقف الجديد.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجّه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف المرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية وتعريفة الركوب الجديدة، سواء لوسائل النقل الداخلية أو الخارجية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي محاولات للاستغلال أو التلاعب في الأسعار، عبر أرقام غرفة العمليات التالية:

114 – 4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136،

لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.