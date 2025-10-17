بالصور- حملات بالشرقية لمتابعة التعريفة الجديدة وتوافر المحروقات

الشرقية - ياسمين عزت:

نفذ رؤساء المراكز والمدن والأحياء اليوم الجمعة حملات ميدانية مكثفة للمرور على محطات تموين السيارات ومواقف سيارات الأجرة بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة مدى توافر المواد البترولية والتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية الصادر صباح اليوم.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي مخالفات أو تجاوزات، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بتطبيق الأسعار المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب أو في حال عدم توافر المواد البترولية داخل المحطات، وذلك عبر غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن: 055/2303693، أو الرقم الموحد: 114، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.