تعرف على أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي اليوم الجمعة، تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، الأقاليم، والتاكسي، وذلك في ضوء قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

وأكد سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، أنه روعي عند وضع التعريفة الجديدة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لتحقيق العدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة المرتبطة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة على الجانبين ومنع استغلال المواطنين.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أنه تمت مراعاة مصلحة المواطنين والسائقين في التعريفة الجديدة، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 10% و15%.

من جانبه، شدد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وكلف المحافظ كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع إدارتَي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين فورًا.

وشدد محافظ الوادي الجديد على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.