الإسكندرية - محمد عامر:

أثارت حالة من الدهشة والاستغراب ظهور مجسم لحيوان الماموث المنقرض، محمّلًا على سيارة نقل تجوب شوارع الإسكندرية، إذ بدا للمواطنين للوهلة الأولى وكأنه كائن حي، حيث صُنع بدقة وحرفية عالية.

وتبين من الملصقات الموضوعة على السيارة، التي جابت مناطق سان ستيفانو وسموحة ورشدي مستهدفة دور السينما، أنها دعاية لأحد الأفلام السينمائية المصرية.

حرص الأطفال على التقاط صور مع الماموث وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات ساخرة، إذ كتبت "دينا حسن": "الماموث ده لف إسكندرية كلها النهارده مين شافه؟"، وتساءل آخر: "هو حي ولا ميت ومتحنط؟.. عقبال كل الحيوانات المنقرضة".

وعلقت "سمية فتحي": "الفيلم نزل بيعملوا دعاية"، بينما توالت التعليقات الأخرى، منها: "فعلاً ظهر في كذا مكان"، و"شفته عند الديب مول وأولادي أتصورا معاه كمان"، و"مش حرام يبهدلوا الحيوان كده".

يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم من نوعية الخيال العلمي والفانتازيا، تدور أحداثه حول تجارب علمية معقدة تتضمن تعديلات جينية تنجح في إعادة حيوان الماموث المنقرض إلى الحياة. ولسبب غير متوقع، يتواجد هذا الكائن الضخم ويبدأ في النمو في قلب القاهرة، مما يطلق سلسلة من الأحداث المثيرة والمطاردات عبر شوارع المدينة المزدحمة.

ويعتبر الماموث أحد أنواع الثدييات من فصيلة الفيلة، وكان يعيش في أوروبا الوسطى وانقرض قبل مليون سنة، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 4.5 متر حتى الكتف، ويزن عادة من 6 إلى 8 أطنان، بينما الذكور الكبيرة استثنائيًا تجاوز وزنها 12 طناً.

واكتُشفت أول جثة كاملة للماموث عام 1798 عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، مدفونة تحت طبقة من الجليد، حافظت عليها سليمة دون تحلل منذ آلاف السنين.





