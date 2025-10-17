رؤساء مدن بني سويف يشددون على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة (صور)

بعد زيادة أسعار الوقود.. تموين كفر الشيخ يشدد الرقابة على المحطات (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أجرى رؤساء المدن السبع بمحافظة بني سويف جولات ميدانية على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع ملصقات توضح خطوط السير وقيمة التعريفة على زجاج السيارات، إلى جانب تعليق بانرات تتضمن التعريفة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف.

وحرص رؤساء المدن على لقاء عدد من الركاب للاطمئنان على مدى الالتزام بتحصيل التعريفة المقررة، كما تبادلوا الحوار مع بعض السائقين، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة، والتي رُوعي في تحديدها مجموعة من المعايير، منها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات ونسبة الزيادة في أسعار الوقود، بما يحقق العدالة ويوازن بين مصلحة السائقين والمواطنين.

وأشار رؤساء المدن إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني المستمر في المواقف، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة انتظام الخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقفها أو تأثرها بأي طارئ.

يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات