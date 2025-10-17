بنسبة 15%.. محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة (مستند)

محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (مستند)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، اعتماد تحريك تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل العام بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة تصل إلى 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي.

كما اعتمد المحافظ تحريك أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين، وتسليمها للمواطنين وفقًا للأسعار الجديدة:

الأسطوانة المنزلية 21.5 كيلو: 225 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع، و235 جنيهًا تسليم خارج المستودع.

الأسطوانة التجارية 25 كيلو: 450 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع، و460 جنيهًا تسليم خارج المستودع.

وكلف المحافظ السكرتير العام ومدير عام المواقف بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث المرور ومباحث التموين لمتابعة التزام المواقف والمحطات بالأسعار الجديدة، وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بطباعة استيكرات جديدة تُلصق على سيارات الميكروباص والسرفيس تبين التعريفة الجديدة، إضافة إلى وضع لافتات بأسعار التعريفة في جميع المواقف على مستوى المحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام:

0502314880 – 0502327792 – 0502316644، مشيرًا إلى أهمية وجود حلول بديلة للتعامل مع أي مشكلات طارئة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

يُذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت تحريك أسعار الوقود على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب