بالصور- محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المواقف بمدينة بنها وعدد من مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الموافق 17 أكتوبر 2025.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة وعدم استغلال المواطنين، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين إدارة المرور ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن، لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية.

وأشار المحافظ إلى إلزام السائقين بوضع ملصق “ستيكر” يتضمن الأسعار الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارة، فضلًا عن نشر لوحات إرشادية داخل المواقف توضح التعريفة الجديدة وأرقام تلقي الشكاوى، مؤكدًا أن أي مخالفة أو تلاعب في الأجرة سيقابل بـإجراءات فورية وحاسمة.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بمتابعة محطات الوقود باستمرار، للتأكد من توافر الكميات اللازمة ومنع أي محاولة لاحتكار أو بيع الوقود في السوق السوداء، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين بكل حزم.