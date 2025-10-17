بعد زيادة الوقود.. النقل البري بالإسكندرية يرفع الأسعار بنسبة 8%

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حدوث تحرك محدود في أسعار النقل البري للبضائع، مع زيادة تتراوح بين 7 و8%، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في تكلفة تشغيل قطاع النقل.

وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس التأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بنسبة 14.8%.

وأضاف البريك أن الوقود يعد مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، وأن هذه النسبة تظل متوازنة مقارنة بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.

وأشار البيان الصادر عن الشعبة، اليوم الجمعة، إلى أن الزيادة الحالية محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف.

وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة في أسعار النقل البري عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.

ودعت الشعبة جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية، مؤكدة أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.