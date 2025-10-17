القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ الإقليم، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة تم تحديدها بما يتناسب مع نسب الزيادة في أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، موجّهًا بتكثيف الحملات الميدانية في جميع المواقف للتأكد من الالتزام الكامل.

وشدّد المحافظ على أهمية التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهًا بزيادة الحملات الرقابية في مختلف المواقف والميادين لضبط أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية أنه سيتم إلزام السائقين بوضع ملصقات تحمل التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية وبانرات توضح الأسعار وأرقام الشكاوى داخل جميع المواقف.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قام بجولات ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، كما وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود بصفة مستمرة لضمان ضخ الحصص المقررة ومنع الاتجار بها في السوق السوداء، مشددًا على تطبيق عقوبات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، مناشدًا الجميع الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال:

الخط الساخن: 114

الهاتف الأرضي: 0133222979

واتساب الشكاوى: 01515169917

واختتم المهندس أيمن عطية تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكثفة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس المواطنين.