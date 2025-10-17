بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات النواب في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، الخميس، استبعاد 5 مرشحين من الكشوف الأولية لإعداد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال فترة فتح باب الترشح، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب عدم استيفائهم المستندات المطلوبة.

كشف مصدر بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لـ"مصراوي" أن المرشحين المستبعدين هم:

من الدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس): سامح فتحي شعلة، ومحمود محمود عبد الخالق محمد الجندي، وأحمد عزت عبد الرازق شعبان

ومن الدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس) تم استبعاد: أحمد إبراهيم السعيد عرجاوي شنيط، ومحمود إبراهيم سعيد داود.

وأكد المصدر أن إجمالي عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ بلغ 107 مرشحين بعد استبعاد الخمسة المذكورين، وذلك على مستوى الدوائر الانتخابية الأربع بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن الكشوف الأولية تضمنت: الدائرة الأولى (كفر الشيخ وقلين): 40 مرشحًا، والدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض): 17 مرشحًا، والدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس): 25 مرشحًا بعد استبعاد 3، والدائرة الرابعة (دسوق وفوه ومطوبس): 25 مرشحًا بعد استبعاد اثنين.