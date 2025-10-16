إعلان

صعق كهربائي ينهى حياة شاب أثناء إصلاح عطل داخل صيدلية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:17 م 16/10/2025

صعق كهربائي-تعبيرية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء إصلاح عطل داخل صيدلية كبرى بمدينة دمنهور، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل صيدلية بشارع عبد السلام الشاذلي بنطاق المدينة، ووجود متوفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد إبراهيم السيد بسيوني، 18 عاما، كهربائي، أثناء قيامه بإصلاح عطل كهربائي داخل الصيدلية، صعقه التيار مما أدى لوفاته في الحال، ولم تُبدِ أسرته أو شهود العيان أي شبهة جنائية أو اتهام لأحد بالتسبب في الحادث.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

صعق كهربائي ينهى حياة شاب شاب يتعرض لصعق كهربائي وفاة شاب أثناء إصلاح عطل كهربائي

