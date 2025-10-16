إعلان

غلق وتشميع مركز حضانات في بني سويف

كتب : مصراوي

03:51 م 16/10/2025

غلق وتشميع مركز حضانات في بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم التزامه بسياسة مكافحة العدوى، حيث تم تشميع المركز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أكد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع امتدادها للقرى والعزب، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة بني سويف غلق مركز حضانات ادارة العلاج الحر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
ترتيب جواز السفر المصري عالميًا.. وهذه الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة
"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه