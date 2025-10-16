غلق وتشميع مركز حضانات في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم التزامه بسياسة مكافحة العدوى، حيث تم تشميع المركز بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أكد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع امتدادها للقرى والعزب، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.