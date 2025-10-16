الدقهلية- رامي محمود:

تصدرت واقعة سقوط "عم فوزي"، المسن القادم من الدقهلية، اهتمامات الشارع المصري، بعد أن وثق فيديو مؤثر لحظة دفعه بقسوة من قبل تباع سرفيس أمام موقف جيهان بالمنصورة، ليسقط على الأرض وسط صرخات المارة، في مشهد أثار غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الأجهزة الأمنية للقبض على التباع.

وعلى الرغم من الموقف القاسي، خرج "عم فوزي" بتصريحات هادئة تنزع فتيل الغضب، مؤكداً أن الحادث لم يكن بالقدر الذي تم تداوله، وقال المسن، في تعليق عكس حكمة وهدوء غير متوقعين: "كنت مستعجل والأتوبيس بدأ يتحرك، حاولت أطلع بسرعة بس رجلي اتزحلقت وأنا طالع بسبب منع التباع صعودي، فوقعت على الأرض... لكن الحمد لله الناس لحقتني بسرعة وما حصلش حاجة كبيرة."

طمأن عم فوزي الجميع على حالته، نافياً الشائعات حول إصابته البالغة، وأكد أنه خرج من المستشفى وعاد إلى منزله بسلام، معلقاً على الجدل المثار بالقول: "أنا بخير، الحمد لله... والموضوع خد أكبر من حجمه."

تلك الكلمات لم تمنع التحرك الرسمي؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بضبط التباع المتهم، فيما تواصلت وزارة التضامن الاجتماعي مع عم فوزي لدراسة حالته وتقديم الدعم اللازم له.

