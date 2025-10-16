غدًا.. انطلاق رحلات طيران الباراموتور في سماء الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تشهد محافظة الأقصر انطلاق رحلات طيران "الباراموتور إيجيبت جيت 7 غدًا الجمعة وتستمر حتى الـ 19 من الشهر الجاري، محلقة في سماء المدينة السياحية بحضور أكثر من 100 طيار محترف وزائر ممثلين لأكثر من 15 دولة على مستوى العالم.

وأوضح العقيد أحمد فهمي الرئيس التنفيذي لشركة سكاي ون وهي الشركة المنظمة لهذا الحدث الكبير، يتم تنظيم هذا الحدث بشكل دوري داخل محافظة الأقصر السياحية في النسخة السابعة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة التنشيط السياحي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، بمشاركة العديد من الجنسيات المختلفة ممثلة لدول مثل أمريكا والبرازيل، المكسيك، الأرجنتين، إيطاليا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا.

ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث العالمي، هذا الحدث يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط السياحة بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص والترويج لهذا النوع من الرياضات، تزامنًا مع بدء الموسم الشتوي السياحي داخل الأقصر، بالتالي يُعتبر فرصة للجذب السياحي وإرسال صور إيجابية عن إمكانية تنظيم هذا النوع من السياحة داخل محافظات مصر.

ومن المقرر وصول الطيارين المشاركين في هذا الحدث الهام اليوم الخميس لبدء التجهيزات استعدادًا لانطلاق الرحلات والعروض في الساعة السادسة من صباح غدٍ الجمعة من منطقة فندق الجولي فيل بمدينة الأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المشاركين.

وتنطلق العروض في سماء المحافظة السياحية أعلى المعالم السياحية والآثرية، حيث يحرص الكثير من الحضور على التقاط الصور التذكارية لهذه المشاهد الرائعة.