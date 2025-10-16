مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص على أحد الطرق بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع ربة منزل، وإصابة طفلتها، 3 سنوات، وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات متنوعة.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.