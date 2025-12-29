إعلان

مبعوث بوتين: العالم كله يقدر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام

كتب : مصراوي

03:51 ص 29/12/2025

كيريل دميترييف

وكالات

قال كيريل دميتروف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم يشيد بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، بعد لقاء ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب دميتروف المبعوث الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية على موقع إكس: "العالم كله يقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه من أجل السلام".

وقال ترامب يوم الأحد، إنه متفائل بأن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، بعد اجتماع مطول مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

وأشار ترمب وزيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى وجود شبه اتفاق على اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لكن ترامب أكد على ضرورة حل بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالأراضي.

وكان ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم، وفقا للغد.

كيريل دميتروف مبعوث بوتين بوتين ترامب السلام الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي أوكرانيا

