تسمم 3 طالبات ثانوي بعد تناول وجبة "نودلز" في أسيوط

أصيبت ثلاث تلميذات بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، اليوم الخميس، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهن وجبة شعيرية سريعة التحضير، ما أدى إلى تعرضهن لقيء مستمر وإعياء شديد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من إدارة المدرسة بوجود حالات اشتباه تسمم بين الطالبات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

وتبين من الفحص إصابة كل من "جنى.ع.ع" (16 عامًا)، و"رودينا.م.م" (16 عامًا)، و"ملك.ع.ح" (16 عامًا)، بأعراض تسمم غذائي شديدة، شملت ارتفاعًا في درجة الحرارة وحالة من القيء المستمر، وتم نقل المصابات إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.