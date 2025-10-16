الإجراءات اللازمة لترخيص آبار المياه الجوفية فى جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، الإجراءات اللازمة لترخيص آبار المياه الجوفية، لاستغلالها في أغراض الزراعة بمدينتي رأس سدر وطور سيناء.

وشددت المحافظة على أصحاب الأراضي وواضعي اليد بمدن " طور سيناء، رأس سدر" بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للمياه الجوفية بطور سيناء لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأوضحت أن إجراءات التراخيص تتضمن، تقنين أوضاع آبار المياه الجوفية طبقا للوائح والقوانين الوزارية، وإخطار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالإجراءات التي جرى اتخاذها، إضافة إلى تركيب عدادات على كافة الآبار والبالغ عددها 451 بئر جوفي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بذات الشأن، لعدم السحب الجائر من هذه الآبار.

وأشارت إلى أنه يمكن للمزارعين التقدم بالملفات الخاصة بالترخيص لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما فقط.