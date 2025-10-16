إعلان

أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية.. حريق يلتهم حظيرة مواشي ببني سويف

كتب : مصراوي

02:03 ص 16/10/2025

قوات الحماية المدنية- أرشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل في حظيرة ماشية بقرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في حظيرة مواشي بقرية أم الجنازير بمركز ببا.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، إذ تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية، واحتراق تروسيكل ودراجة نارية كانت داخل الحظيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

