شباب قنا يحيون الحرف اليدوية ويطلقون بازار التراث المحلي (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

دشّن عدد من شباب محافظة قنا مبادرة شبابية جديدة باسم "بازاري"، تهدف إلى إحياء الحرف التراثية والصناعات اليدوية، وتشجيع العاملين بها عبر تسليط الضوء على قيمتها الثقافية والاقتصادية، تحت شعار "صُنِع في قنا" الذي يعكس الأصالة والجودة والإبداع المحلي.

تسعى المبادرة إلى دعم الحرفيين وصغار المنتجين وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام منتجاتهم ذات الطابع المحلي المميز، والتي تحظى بإقبال كبير من الزائرين والسائحين بفضل خاماتها الطبيعية وهويتها القناوية الأصيلة.

يضم معرض "بازاري" منتجات متنوعة تعكس ثراء التراث القناوي، منها: صناعة الشموع الطبيعية والزيوت العطرية، منتجات الكونكريت والريزن والأعمال الخشبية، صناعة الشوكولاتة المحلية، الشنط المصنوعة من الخرز ومستلزمات الأفراح اليدوية، تصميم الأزياء المصنوعة يدويًا التي تمزج بين الأصالة والابتكار.

يقام المعرض في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من مختلف مراكز المحافظة، وسط إقبال جماهيري واسع من المهتمين بالصناعات التراثية والمنتجات المحلية.

شهد الافتتاح المهندس محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، الذي أكد أهمية المبادرات الشبابية في دعم ريادة الأعمال وتحفيز روح العمل الحر، مشيدًا بجهود القائمين على المبادرة في إبراز هوية المنتج القناوي.

كما حضر مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، مثمنًا دور المبادرة في تمكين المرأة المنتجة ودعم الأسر الحرفية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المبادرات المجتمعية لتوسيع مظلة الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وشارك أيضًا حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، الذي أشار إلى أن الصناعات المحلية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مستدامة، داعيًا إلى التوسع في تنظيم معارض "صُنِع في قنا" لتسويق المنتج المحلي.

قالت أنوار مطاوع، منسق مبادرة "بازاري"، إن الهدف من المبادرة هو إحياء التراث القناوي الأصيل وتوفير منصة تجمع المبدعين والحرفيين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة،

وأضافت منسق مبادرة "بازاري" أن الفريق يسعى لتنظيم بازارات موسمية ومعارض دائمة في مختلف مراكز المحافظة لضمان استدامة المشروع وتحقيق عائد اقتصادي ملموس لأبناء قنا.