3 قوائم جديدة تتقدم لانتخابات النواب عن غرب الدلتا في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تسلمت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأربعاء، أوراق 3 قوائم جديدة عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح.

ووفقا لمصادر داخل اللجنة، فإن القوائم الثلاث التي تقدمت بأوراقها اليوم هي كل من "قائمة نداء مصر، وقائمة الجيل، والقائمة الشعبية"، ليصل بذلك عدد القوائم المشاركة عن قطاع غرب الدلتا إلى 4 قوائم.

وكانت اللجنة قد تسلمت أمس أوراق القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، والتي ضمت عدداً من المرشحين من مختلف الأحزاب السياسية، من بينهم أعضاء حاليين بمجلس النواب وقيادات حزبية بارزة.

ضمت القائمة كل من: محمد أحمد مصيلحي على، وخالد أحمد محمد شلبي، وأشرف رشاد عثمان محمد قاسم، ورزق راغب ضيف الله حسين، وجميعهم عن حزب مستقبل وطن.

كما شملت أيضاً محمد السيد محمد مجاهد عن حماة وطن، وعادل الكاشف محمد الكاشف عن الجبهة الوطنية، وإسماعيل موسى إسماعيل حسن عن الشعب الجمهوري، وأحمد ناصر سيد علي عن العدل.

وجاءت بالقائمة كذلك شيرين عيسى حامد عليش، وسحر طلعت مصطفى إبراهيم، وعبير أحمد فؤاد قرني سالم، وإيناس بخيت عوض عطية، وجميعهم عن مستقبل وطن، إلى جانب رانيا محمد صلاح الدين الشيمي عن حماة وطن، وإنجي مراد منير فهيم عن الجبهة الوطنية، وراوية مختار محمود محمود عبد المقصود عن الإصلاح والتنمية، ومروة حسين علي محمد عبد الله عن العدل.

وضمت الأسماء أيضًا نشوى حامد عبد الحليم إسماعيل الشريف عن الوفد، وأشرف محمود إبراهيم حاتم عن مستقبل وطن، ومحمود سيد عبد الحميد شعراوي عن الجبهة الوطنية، وحسام محمد إسماعيل الصيرفي عن مستقبل وطن، ومحمد عبد الله عبد الله زين الدين عن مستقبل وطن، وجمال محمد عبد العاطي بسيوني عن حماة وطن، وعماد الدين حسن أحمد محمد عن الجبهة الوطنية، والأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار عن المصري الديمقراطي.

كما تضمنت القائمة محمد عبد الحفيظ محمد حسين عن الإصلاح والتنمية، وعمرو أحمد إبراهيم السيد درويش، وسامي نجاتي خطاب كامل، وكلاهما مستقلان.

وضمت أيضًا نيفين نبيل زكريا الكاتب، ونهال سعيد عبد السيد أبو وافية، وفايزة عبد العظيم فتح الله، ومريانا منصور فوزي عبد الشهيد، وسارة عادل محمد إسماعيل (سارة النحاس)، وجميعهم عن مستقبل وطن.

وشملت كذلك بثينة محمد مصطفى جنيدي، ومروة محمد عبد الغني عبد المجيد عن حماة وطن، وروان عمرو أحمد فاروق محمود النحاس عن الحرية، وولاء محمد حسين محمود الصبان عن الوفد، ورزق شعبان فرج منبي عن مستقبل وطن، وعيسى عبد المنعم أبوزيد قاسم أبوتمر عن حماة وطن، وأسماء عبد القادر عبد العال عيسى قدورة عن مستقبل وطن، وأخيرًا فتحية السنوسي أبوبكر محمد راجح عن الجبهة الوطنية.