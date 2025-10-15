إعلان

السجن المشدد 10 سنوات لقاتل الشاب "قشطة" ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

06:15 م 15/10/2025

محكمة جنايات بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل الشاب عادل أشرف قشطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في واقعة شهدها شارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى خروج المجني عليه عادل قشطة لشراء هدية لخطيبته، وأثناء سيره في شارع طرح البحر فوجئ بالمتهم يهاجمه بخنجر كان بحوزته، موجّهًا له طعنة نافذة أصابت أحشاءه الداخلية وتسببت في نزيف حاد، نُقل على إثره إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مستخدمًا سلاحًا أبيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه خلال ساعات من وقوع الحادث. وأُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية، واستعرضت أدلة الثبوت، وشهادات الشهود، وتقارير الطب الشرعي.

وبعد جلسات المرافعة وسماع أقوال الدفاع والمدعين بالحق المدني، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد عشر سنوات على المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات بورسعيد شارع طرح البحر جريمة قتل عادل قشطة النيابة العامة الطب الشرعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة