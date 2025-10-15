السجن المشدد 10 سنوات لقاتل الشاب "قشطة" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل الشاب عادل أشرف قشطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في واقعة شهدها شارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى خروج المجني عليه عادل قشطة لشراء هدية لخطيبته، وأثناء سيره في شارع طرح البحر فوجئ بالمتهم يهاجمه بخنجر كان بحوزته، موجّهًا له طعنة نافذة أصابت أحشاءه الداخلية وتسببت في نزيف حاد، نُقل على إثره إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مستخدمًا سلاحًا أبيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه خلال ساعات من وقوع الحادث. وأُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية، واستعرضت أدلة الثبوت، وشهادات الشهود، وتقارير الطب الشرعي.

وبعد جلسات المرافعة وسماع أقوال الدفاع والمدعين بالحق المدني، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد عشر سنوات على المتهم.