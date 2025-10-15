إعلان

134 مرشحًا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية

كتب : مصراوي

05:52 م 15/10/2025

محكمة شبين الكوم الابتدائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أغلقت لجان تلقي طلبات الترشح بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أبوابها في ختام اليوم السابع والأخير لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد استقبال 134 مرشحًا على مستوى الدوائر الخمس بالمحافظة.

وشهدت الساعات الأخيرة من اليوم الختامي إقبالًا متوسطًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتواجد مكثف لمندوبي الأحزاب والمستقلين لتسليم المستندات واستكمال الأوراق القانونية قبل إغلاق باب الترشح رسميًا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية خلال الأيام المقبلة القوائم النهائية للمرشحين المستوفين للشروط، تمهيدًا لبدء مرحلتي الطعون والدعاية الانتخابية، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد محافظة المنوفية هذا العام سباقًا انتخابيًا محتدمًا بين المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب، خاصة في الدوائر الكبرى مثل شبين الكوم، تلا والشهداء، وأشمون، وسط حالة من الترقب الشعبي لمعرفة ملامح المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الترشح لانتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة