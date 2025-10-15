134 مرشحًا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أغلقت لجان تلقي طلبات الترشح بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أبوابها في ختام اليوم السابع والأخير لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد استقبال 134 مرشحًا على مستوى الدوائر الخمس بالمحافظة.

وشهدت الساعات الأخيرة من اليوم الختامي إقبالًا متوسطًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتواجد مكثف لمندوبي الأحزاب والمستقلين لتسليم المستندات واستكمال الأوراق القانونية قبل إغلاق باب الترشح رسميًا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية خلال الأيام المقبلة القوائم النهائية للمرشحين المستوفين للشروط، تمهيدًا لبدء مرحلتي الطعون والدعاية الانتخابية، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد محافظة المنوفية هذا العام سباقًا انتخابيًا محتدمًا بين المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب، خاصة في الدوائر الكبرى مثل شبين الكوم، تلا والشهداء، وأشمون، وسط حالة من الترقب الشعبي لمعرفة ملامح المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة.