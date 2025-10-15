رسميًا.. إعلان القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُعلنت، اليوم الأربعاء، القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، والتي تضم عددًا من المرشحين يمثلون مجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات البرلمانية لعام 2025.

وضمّت القائمة كلًا من: عاطف عبد الحميد عواد ناصر عن حزب مستقبل وطن، محمد عبد العليم محمد سليم عن حزب مستقبل وطن، أحمد رجب شحات بدوي عن حزب مستقبل وطن، عبد الله أحمد عبد الله عن حزب الشعب الجمهوري، سامي صبحي عليوة عن حزب الجبهة الوطنية، مصطفى محمود سيد مجاهد عن حزب الجبهة الوطنية، آية مجدي أحمد غنيم عن حزب مستقبل وطن، سولاف حسين مصطفى عن حزب مستقبل وطن، محمد عطية إبراهيم الفيومي عن حزب الحرية، بثينة سيد عبد المطلب عن حزب الجبهة الوطنية، لبنى عبد العزيز عبد العال عن حزب حماة الوطن، دنيا هاني عبد العزيز عن حزب مستقبل وطن، إيرين سعيد عبد العزيز عن حزب الإصلاح والتنمية، مارسيل سمير صدقي عن حزب التجمع، أميرة عاطف صابر مرشحة مستقلة.

وأُسدل الستار اليوم على مرحلة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 82 مرشحًا في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وشهد اليوم الأخير إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض السباق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة داخل محكمة شمال بنها الابتدائية، التي خصصت أماكن مجهزة لاستقبال المرشحين وتسهيل عملية تقديم أوراقهم.

وترأس لجنة تلقي الطلبات المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، ويعاونه المستشار شفيق سعيد، مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد، أمين عام المحكمة.

وتشهد محافظة القليوبية حاليًا استعدادات مكثفة مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط أجواء من الحماس والمنافسة القوية بين المرشحين في مختلف الدوائر، في إطار استعدادات الدولة لإجراء الاستحقاق البرلماني المقبل.