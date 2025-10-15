بالصور- إغلاق وتشميع 12محلًا لإدارتها دون تراخيص بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، 12 قرار غلق لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص، خلال حملات مكثفة على نطاق المدينة للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والتراخيص القانونية.



ونفذت اللجنة حملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية واستصدار التراخيص اللازمة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



واتُخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تنفيذ 12 قرار غلق للمحال التي تعمل بدون ترخيص، فيما شدد رئيس المركز على استمرار الحملات حفاظًا على الصحة العامة، وتأكيدًا على هيبة الدولة.



وأشار عبد الخالق شوشة، رئيس الوحدة المحلية، إلى أن الحكومة تسعى من خلال القانون الجديد إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.



وأوضح أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يمثل مرجعًا تشريعيًا واضحًا ينظم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص بسهولة ويسر، ويتيح آليات جديدة مثل الترخيص بالإخطار في ذات اليوم أو خلال 60 يومًا كحد أقصى للترخيص المسبق.