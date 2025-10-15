إنجاز صناعي جديد.. مصر تصدر قاطرتين بحريتين إلى مجموعة NERI الإيطالية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد اتفاق بين مصنع مصر لبناء القاطرات، ومجموعة NERI الإيطالية، لبيع قاطرتين بقوة شد 90 طنًا، جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقع العقد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، وPiero NERI رئيس المجموعة الإيطالية بحضور المهندس حسن كمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

تنص بنود التعاقد على قيام مصنع مصر لبناء القاطرات ببيع قاطرتين لصالح مجموعة NERI الإيطالية، بقوة شد 90 طنًا وبرفاصات ASD.

ويعد مصنع مصر لبناء القاطرات أحد الكيانات الصناعية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة وهي نتاج للشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وتأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعة البحرية والتصدير للخارج.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن التعاقد يُعد بمثابة شهادة ثقة تعكس نجاح جهود هيئة قناة السويس في توطين الصناعة البحرية ورفع شعار صنع في مصر بجودة عالمية لآفاق أرحب أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بسمعة عالمية تكسب مشروعاتها اهتماماً دولياً وضمانة تعزز من فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات والمؤسسات في الدول الصديقة والشريكة.

وأشار الفريق ربيع إلى أن بدء التصدير الخارجي هو إنجاز جديد غير مسبوق يعيد الريادة للترسانات الوطنية ويساهم في عودتها مرة أخرى إلى سباق المنافسة الإقليمية، مشدداً على أن مصنع مصر لبناء القاطرات قدم نموذجا ناجحا في الشراكة مع القطاع الخاص واستطاع تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتصدير إلى الخارج وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز عام ونصف.

فيما أوضح مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن القاطرتين محل التعاقد من طراز" Rastar 3200-W"و التي تمتاز بتصميم مميز يلائم العمل في الموانئ والقنوات البحرية وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى أنه من المقرر تسليم القاطرتين المتعاقد عليهما خلال الربع الأول من العام القادم بمشيئة الله، وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال بناء القاطرات التي يتم بناؤها من طراز "عزم" لصالح هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مشروع بناء 12سفينة صيد أعالي بحار مزودة بأحدث منظومات الصيد وتكنولوجيا التنظيف والتجميد السريع وبسعة تخزين كبيرة.

من جانبه، أبدى Piero NERI رئيس المجموعة الإيطالية سعادته بإتمام التعاقد مع هيئة قناة السويس لشراء قاطرتين من مصنع مصر لبناء القاطرات للانضمام لأسطول القاطرات البحرية التابعة للمجموعة بما يمثل باكورة للتعاون المشترك بين الجانبين، معربا عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بمشروعات وتعاقدات جديدة تلبي متطلبات مجموعة NERI.

جدير بالإشارة، أن مجموعة NERI الإيطالية يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1895 وهي مجموعة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول البحرية، وتشغيل وتأجير القاطرات البحرية للعمل في مجالات الإنقاذ البحري وإطفاء الحرائق وتقديم خدمات الرسو والتراكي في الموانئ وغيرها من الاستخدامات، ويتسع نطاق عملها في العديد من دول البحر المتوسط.