جراحة دقيقة تنقذ حياة طفلة بالمنوفية من ثقب نادر بالأمعاء- صور

كتب : مصراوي

11:01 ص 15/10/2025
المنوفية- أحمد الباهي:


أنقذ الفريق الطبي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حياة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 18 يومًا، بعد إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في الأمعاء، تكللت بالنجاح، في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل مستشفيات محافظة المنوفية.


وخلال الفحص تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة للطفلة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لإصلاح الثقب، وأخذ عينات من الأمعاء، ثم إجراء توصيل بين الأمعاء الدقيقة وجدار البطن، وهي من العمليات النادرة التي تتطلب مهارة عالية في جراحات الأطفال.


قاد العملية الدكتور علاء الدين شاهين والدكتور أحمد المراكبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور إسلام الفقي مدير المستشفى، الذي أكد استقرار حالة الطفلة ومتابعتها الدقيقة داخل قسم الحضانات، ويتابع حالتها فريق الحضانات المكون من الدكتورة فاطمة مصطفى فتح الله والدكتورة هبة طه، إلى جانب طاقم التمريض المتخصص.


من جانبه، وجّه الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى على جهودهم المتميزة، مشيدًا بمهارتهم في إنقاذ حياة الطفلة، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمحافظة وحرصها على تقديم خدمة طبية متكاملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الصحة.

