13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، حيث أصدر قرارات فورية لحل عدد من المشكلات الإنسانية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وجه المحافظ بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب في القطاع الخاص، وتخصيص وظيفة لسيدة أرملة تعول ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى دعم شاب آخر بوظيفة لتأمين مصدر دخل له. كما أمر بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الهمم لضمان حصوله على حقوقه.

وفي القطاع الصحي، نسق المحافظ مع مستشفى بهتيم التخصصي لإجراء عملية زرع قرنية على نفقة الدولة، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات علاج طفلة معاقة بالتأمين الصحي، مع توفير وظيفة لوالدها وصرف مساعدة مالية عاجلة للأسرة.

وتعليميًا، قرر المحافظ إعفاء أبناء سيدة متوفى زوجها من المصروفات في مدرسة خاصة، ونقلهم إلى مدرسة حكومية لتخفيف العبء المالي عنها. كما وافق على طلب نقل موظفة من الفيوم إلى القليوبية مراعاةً لظروفها الأسرية.

وعلى صعيد الخدمات، كلف المحافظ رؤساء المدن بالتدخل الفوري لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تهدف لاتخاذ قرارات تنفيذية سريعة لتحسين جودة الخدمات.