مصرع شخص اختناقًا في بئر رملي منهار بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر انهيار بئر رملي عليه أثناء أعمال حفر داخل أرض زراعية بعزبة سعد يونس التابعة لمركز سمالوط غرب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى الموقع، وتبين مصرع أحمد رجب، 53 عامًا، ويعمل رئيس قسم بمدرسة الزراعة.

تم انتشال الجثمان من أسفل الرمال ونقله إلى مستشفى سمالوط، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن فشل حاد في وظائف التنفس بسبب الاختناق، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.