13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 13 شخصًا، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي، شمالي محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة "سيرفيس" وأخرى "بيجو" بالقرب من كافيتيريا الشقيفي على الطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 13 من مستقلي السيارتين بإصابات متنوعة بين جروح وكسور وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.