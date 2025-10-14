إعلان

13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

كتب : مصراوي

06:58 م 14/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 13 شخصًا، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي، شمالي محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة "سيرفيس" وأخرى "بيجو" بالقرب من كافيتيريا الشقيفي على الطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 13 من مستقلي السيارتين بإصابات متنوعة بين جروح وكسور وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم سيارتين الطريق الزراعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح