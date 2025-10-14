جامعة أسوان و"مصر الخير" توقعان بروتوكول تعاون لدعم الطلاب (صور)

13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

أسوان - إيهاب عمران:

وقع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة "مصر الخير"، بهدف تقديم الدعم للطلاب وتأهيل الكوادر الشبابية على مفاهيم التطوع الاحترافي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الجامعة، بحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والمهندس شريف عزوز، مدير إدارة التطوع بمؤسسة مصر الخير، والدكتور أحمد موسى، مدير مكتب المؤسسة بأسوان.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين، إن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون المشترك لخدمة الطلاب وبناء جيل جامعي قادر على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، معربًا عن تطلعه لرؤية نتائج ملموسة لهذا التعاون.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى، أن البروتوكول يعكس حرص المؤسسة على تمكين الشباب عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن العمل مع الجامعات جزء أساسي من استراتيجية "مصر الخير" لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.