قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، إحالة أوراق متهمين اثنين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما وآخر سبق الحكم عليه بالإعدام ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد، بارتكاب جريمة استعراض القوة والعنف وقتل أحد شقيقين والشروع في قتل الآخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 17491 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هشام ع. ق (29 عامًا)، ومحمد ف. ع (29 عامًا)، وأحمد ف. ع (25 عامًا)، جميعهم عاطلون ومقيمون بمنطقة أرض نوبار – أول شبرا الخيمة، قد استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف ضد المجني عليهما رضا عبد الفتاح أبو السعود وسعيد عبد الفتاح أبو السعود.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين توجهوا إلى مكان وجود المجني عليهما بعد أن عقدوا العزم على الانتقام والتنكيل بهما إثر خلافات سابقة، مستهدفين ترويعهما وبث الرعب في نفوس الأهالي والمارة بشارع أمين مشهور، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة، ما أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، حيث أعدوا الأسلحة ونصبوا له كمينًا، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، وتعدى عليه الثاني بسلاح أبيض، وتبعهما الثالث بطعنة في الظهر، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.