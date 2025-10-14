الطفل عدي محمود.. وفاة خامس ضحايا سقوط تروسيكل فى ترعة بأسيوط

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مصرف مائي بمنطقة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط، إلى 5 وفيات من التلاميذ، وذلك عقب وفاة "عدى محمود منصور" أحد المصابين، اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته الحرجة، فيما لا يزال 6 آخرون يتلقون العلاج بمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي، أن المصاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة كان يعاني من حالة صحية حرجة، لترتفع بذلك الوفيات بين المصابين إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبل أمس ثمانية تلاميذ مصابين، وتم التعامل معهم فورًا داخل وحدة الحالات الحرجة من قبل فرق الطوارئ والطواقم الطبية المتخصصة.



وأضاف المصدر أن خمسة من المصابين وصلوا في حالة حرجة، حيث عانوا من توقف في عضلة القلب، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً شمل إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة لتدهور حالتهم العامة ونقص الأكسجين الحاد.

من جانبه، تابع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا صباح اليوم يفيد بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لمنقباد.



وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة التنفيذية، وقوات الشرطة، والإسعاف، والحماية المدنية، والإنقاذ النهري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر"، ونقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.



وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة أطفال، هم: سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام)، حيث جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم فور إنقاذهم.

وتنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.