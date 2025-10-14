أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن العمال والقيادات التنفيذية ورؤساء ومديري الشركات وممثلي الجهات المختلفة الذين شاركوا في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، قاموا بدور بارز في إنجاح هذا المؤتمر العالمي الهام، الذي حظي باهتمام دولي واسع بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكثر من 30 من قادة وزعماء العالم، إلى جانب عدد من المنظمات العربية والدولية، دعمًا لجهود وقف الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات التي ساهمت في نجاح المؤتمر، مشيدًا بالجهود المخلصة والتنسيق الدقيق الذي عكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع العمال وممثلي الشركات والجهات التنفيذية المشاركة في تنظيم القمة، حيث أثنى على عمال النظافة والخدمات العامة لدورهم المتميز في أعمال التنظيم والتجميل والتأمين، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح جاء ثمرة روح التعاون والانتماء والإخلاص التي تحلى بها أبناء المحافظة.

وقام محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بتكريم القيادات التنفيذية ورؤساء ومديري الشركات والجهات المشاركة، ومنحهم شهادات تقدير عرفانًا بجهودهم في إنجاح القمة، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد قدرة أبناء مصر على العمل بروح الفريق الواحد وإصرارهم على إظهار مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تليق بمكانة مصر الدولية.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن العمال وأبناء شرم الشيخ هم الركيزة الأساسية في كل إنجاز، موجّهًا التحية لكل من شارك وساهم في هذا الحدث التاريخي الذي أكد أن شرم الشيخ ستظل عاصمة السلام العالمية ومنبرًا مشرفًا لمصر أمام العالم.