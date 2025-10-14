جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة المكفوفين ببنها - صور

13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية شاملة بمدرسة المكفوفين ببنها، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار مبادرة "لمسة وفاء" التي أطلقتها الجامعة لخدمة فئات المجتمع المختلفة.

وقامت بتنسيق القافلة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث جاءت القافلة استمرارًا لجهود الجامعة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على مواصلة إطلاق القوافل الإنسانية والطبية ضمن مبادرة "لمسة وفاء"، والتي تستهدف كبار السن والأيتام وأطفال المدارس وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الرحمة والتكافل الإنساني.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت تخصصات متعددة شملت الباطنة، والرمد، والعظام، والأطفال، حيث تم الكشف الطبي على 169 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، مع تحويل بعض الحالات التي تتطلب فحوصات متقدمة إلى مستشفيات بنها الجامعية لاستكمال متابعتها الصحية.