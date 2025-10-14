وجه الدكتور إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتنظيم الندوات التوعوية حول أخطر أنواع المخدرات التصنيعية والتصدي لظاهرة التعاطي والإدمان، ومدى أهمية تنظيم تلك الندوات لمواجهتها.

يأتي ذلك تنفيذًا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، داعيًا إلى تكثيف الأنشطة التثقيفية التي تواجه الظواهر المجتمعية السلبية وتغرس الوعي والمسؤولية في نفوس الطلاب.

وجاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وكلف رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في المشروع الوطني للقراءة الذي تنفذه مؤسسة البحث العلمي في أكتوبر من كل عام، موضحًا أن المشروع يُعد مبادرة ثقافية تنافسية رائدة تهدف إلى تعزيز الوعي المعرفي وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب بينما توفر الجامعة الدعم اللازم لمشاركة طلابها في ذلك المشروع الثقافي الهام الذي يساهم في بناء جيل قارئ ومثقف.

وأوضح أنه سوف يجرى وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة الإقامة والخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية، لتشمل تحسين جودة الإقامة والتغذية والرعاية الصحية والمجتمعية، وتطوير المرافق الداعمة للأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة الصيانة والنظافة والأمن لضمان راحة الطلاب وتهيئة بيئة جامعية متكاملة.

ولفت إلى أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة ودعم دمجهم الكامل في الحياة الجامعية، مشددًا على أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تراعي احتياجات الجميع دون تمييز.

وأكد أنه ضروريًا نشر ثقافة التطوع بين الطلاب واستثمار طاقاتهم في العمل المجتمعي، من خلال المنصات الرسمية، التي تُعد نافذة لتشجيع العمل التطوعي وتنمية روح المبادرة والمسؤولية لدى الشباب، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار دور الجامعة في دعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وكلف بضرورة تفعيل دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الوطنية والعمل على تكثيف البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال وتدعم الباحثين في المجالات التي تخدم احتياجات المجتمع.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة حريصة على تطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين من خلال القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية والتعليمية والزراعية والاجتماعية، تأكيدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام الاجتماع كشف رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن جامعة كفر الشيخ تسير بخطى ثابتة نحو التطوير الشامل في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، مشددًا على أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير بيئة أكاديمية داعمة للإبداع والتميز، بما يحقق رسالة الجامعة في بناء الإنسان وتنمية الوطن.