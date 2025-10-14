شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والمديريات الخدمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب المحافظ، خلال كلمته، برئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بأن يأتي تنظيم الندوة بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر، ومشيدًا بالدور المحوري والهام لهيئة الرقابة الإدارية في توعية المواطنين وتقويم سلوكياتهم قبل الوقوع في الخطأ.

وأوضح أن محافظة بورسعيد كانت ولا تزال نموذجًا في دعم جهود الدولة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية الندوة في رفع الوعي بدور الأجهزة الرقابية في تعزيز قيم الانضباط والالتزام داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد لا تقتصر على دور الأجهزة الرقابية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها جهود المواطن مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، استعرض اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، شرحًا تفصيليًا حول مفهوم وأنواع الفساد، كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورها في نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته، فضلٱ عن استعراض أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على استمرار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة بورسعيد في تنفيذ برامج التوعية والتدريب، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومخلص قادر على تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.