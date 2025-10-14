إعلان

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسوزوكي بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:27 م 14/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي وأتوبيس، على الطريق الإقليمي أمام قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير البحث الجنائي، يفيد بحدوث الواقعة.

توجهت قوة من مباحث مركز شرطة منيا القمح، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف، لنقل 4 مصابين إلى مستشفى السعديين بذات المركز.

وأصيب فى الحادث: أنور محمد محمد 28 سنة، مقيم بكفر فرج، بكدمات بالصدر والكتف اليسرى، ومحمد عمر علي خليل 35 سنة، ومقيم بكفر أبوذقن، بكدمات بالساق اليسرى، محمد عبدالله رفعت 16 سنة، مقيم بكفر أبوذقن، بكسر بالكتف اليمنى، وصدفة محمود ماضي 50 سنة، بكسر بالكتف اليمنى، فيما توجه الآخرون للعيادات الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة وتواصل النيابة العامة المعاينة المبدئية للسيارتين وموقع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم الشرقية اصابة اشخاص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توقعات بخفض مصر الفائدة بين 1و3% في آخر اجتماعين بـ2025 .. لماذا؟
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه