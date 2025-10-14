بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسوزوكي بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي وأتوبيس، على الطريق الإقليمي أمام قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير البحث الجنائي، يفيد بحدوث الواقعة.

توجهت قوة من مباحث مركز شرطة منيا القمح، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف، لنقل 4 مصابين إلى مستشفى السعديين بذات المركز.

وأصيب فى الحادث: أنور محمد محمد 28 سنة، مقيم بكفر فرج، بكدمات بالصدر والكتف اليسرى، ومحمد عمر علي خليل 35 سنة، ومقيم بكفر أبوذقن، بكدمات بالساق اليسرى، محمد عبدالله رفعت 16 سنة، مقيم بكفر أبوذقن، بكسر بالكتف اليمنى، وصدفة محمود ماضي 50 سنة، بكسر بالكتف اليمنى، فيما توجه الآخرون للعيادات الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة وتواصل النيابة العامة المعاينة المبدئية للسيارتين وموقع الحادث.