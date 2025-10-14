إعلان

تموين الشرقية يضبط مواد غذائية وزيوت طعام مجهولة المصدر في بلبيس

كتب : ياسمين عزت

12:16 م 14/10/2025

تموين الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

تشمل المخالفات ضبط 150 عبوة جبنة منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس العاشر من رمضان، كما تم ضبط 150 كجم زيت طعام مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز بلبيس وضبط 580 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بحوزة إحدى البائعات الجائلات بشارع الكومي ببندر بلبيس.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تأتي الحملات التموينية في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

من جانبه كلف محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني، المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية المعنية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

