إصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية، على الطريق الزراعي السريع الغربي، دائرة مركز شرطة طهطا محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا بوقوع حادث تروسيكل الطريق الزراعي الغربي "أسيوط/ سوهاج" أمام قرية الصوامعة غرب دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة: أحمد محمد محروص 19 عامًا، أحمد رشوان عرب 20 عامًا، ناصر عطية الله جابر 20 عامًا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، تم نقلهم لمستشفى طهطا العام، وتحويل الثالث لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالته الصحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.