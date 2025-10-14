غرفة بورسعيد تُشيد بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام وتُثمن جهود السيسي

تقدمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بالتهنئة، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بمناسبة النجاح الكبير والنتائج التاريخية لـ قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت على أرض مصر.

وثمنت الغرفة الجهود الوطنية العظيمة والتاريخية المُشرفة التي بذلها الرئيس السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بوقف الحرب في غزة، وتحقيق السلام بالمنطقة، مُعربة عن فخرها واعتزازها الشديد بمكانة مصر الريادية المرموقة في المجتمع الدولي تحت قيادته، والتي ظهرت بوضوح بإشادة الرؤساء والزعماء وممثلي الدول المختلفة المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام بموقف ودور الدولة المصرية الثابت والمحوري في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإرساء مبادئ السلام في المنطقة.

وجددت الغرفة التجارية ببورسعيد دعمها الكامل للقيادة السياسية في مواقفها وقراراتها الوطنية التاريخية التي تهدف إلى تحقيق السلام بالمنطقة، والحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات، داعية الله تعالى لمصر وشعبها العظيم بدوام الأمن والأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.