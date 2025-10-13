جامعة بنها تعفي الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إعفاء الطلاب من ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك في إطار خطة الجامعة لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الجامعية الذي ترأسه الجيزاوي، اليوم، بحضور قيادات الجامعة والمشرفين على المدن الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بتنظيم صالون ثقافي أسبوعي لزيادة وعي الطلاب، وتعزيز دور وحدات الدعم النفسي، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير بيئة صحية وآمنة داخل المدن الجامعية.

كما كشف الجيزاوي عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني لصندوق التكافل الطلابي لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الدعم، مع العمل على تغيير الهوية البصرية لغرف السكن لجعلها أكثر راحة وجاذبية للطلاب.