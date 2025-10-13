إعلان

ربة منزل تضبط لصًا سرق معاشها في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:25 م 13/10/2025

ضبط لص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت ربة منزل بمدينة قنا من ضبط لص سرق معاشها الشهري، بعدما اختبأت له بالقرب من ماكينة صراف آلي وأمسكت به فور عودته للمكان.

كانت السيدة قد فوجئت بالمتهم يخطف منها مبلغ المعاش عقب سحبه من ماكينة تابعة للبنك الزراعي المصري، ثم لاذ بالفرار.

وفي تصرف أظهر شجاعة نادرة، قررت السيدة الاختباء في مكان قريب من الماكينة، ونجحت في الإمساك باللص عندما عاد لاحقًا، قبل أن يتدخل أفراد أمن البنك للسيطرة عليه والتحفظ عليه.

تم إخطار أجهزة الأمن، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط لص ربة منزل سرقة معاش سيدة ماكينة صراف آلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية