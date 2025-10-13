ربة منزل تضبط لصًا سرق معاشها في قنا

تمكنت ربة منزل بمدينة قنا من ضبط لص سرق معاشها الشهري، بعدما اختبأت له بالقرب من ماكينة صراف آلي وأمسكت به فور عودته للمكان.

كانت السيدة قد فوجئت بالمتهم يخطف منها مبلغ المعاش عقب سحبه من ماكينة تابعة للبنك الزراعي المصري، ثم لاذ بالفرار.

وفي تصرف أظهر شجاعة نادرة، قررت السيدة الاختباء في مكان قريب من الماكينة، ونجحت في الإمساك باللص عندما عاد لاحقًا، قبل أن يتدخل أفراد أمن البنك للسيطرة عليه والتحفظ عليه.

تم إخطار أجهزة الأمن، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.