تخفيضات تصل لـ30%.. "تموين الشرقية" توزع 16 طن أرز وسكر في 3 مراكز

كتب : مصراوي

05:50 م 13/10/2025

أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت مديرية التموين بالشرقية جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث وزعت 16 طنًا من الأرز والسكر ونظمت أسواقًا بتخفيضات تصل إلى 30% في مراكز كفر صقر وههيا والإبراهيمية.

ففي كفر صقر، وزعت المديرية 5 أطنان من الأرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو بدلًا من 27 جنيهًا، و5 أطنان من السكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا.

كما تم في ههيا توزيع 6 أطنان من السكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، بواقع 3 أطنان في قرية العدوة و3 أطنان في قرية صبيح.

وفي مدينة الإبراهيمية، أقامت إدارة التموين "سوق اليوم الواحد" لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية "مستمرة في تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم المواطن وتحقيق استقرار الأسواق.

تموين الشرقية السلع الغذائية الأرز السكر

