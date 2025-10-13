وكيل تعليم الشرقية يوجه بتخصيص ساعة بهجة لرياض الأطفال

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 مدرسة محمد سعفان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية.

رافقه خلال الجولة كل من الأستاذ محمد درهوس مدير عام الإدارة، والأستاذ أسامة سعفان وكيل الإدارة، حيث اطمأن وكيل أول الوزارة على انتظام سير الدراسة، وتسلم التلاميذ للكتب الدراسية، وتحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا.

كما تفقد الفصول الدراسية لمتابعة التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية، ومتابعة جهود فك الكثافات وتوزيع أعضاء هيئة التدريس وفق نسب العجز والزيادة، إلى جانب تطبيق آليات التقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

ووجّه وكيل أول الوزارة بأن تكون التقييمات جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى وجزءًا من الحصة الأخيرة على مدار الأسبوع، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وخلال تفقده قاعات رياض الأطفال، شارك الأطفال بعض الأنشطة الرياضية داخل فناء المدرسة، مشددًا على ضرورة تخصيص “ساعة من البهجة” يوميًا لرياض الأطفال، تتضمن أنشطة ترفيهية ورياضية تسهم في دعم الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأشاد "رمضان" بما شاهده من تفاعل التلاميذ وممارسة الأنشطة المختلفة، مؤكدًا تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية والفنية، ورعاية الموهوبين في مختلف المواد الدراسية، ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة، والعمل على جعل المدرسة بيئة جاذبة للتلاميذ.