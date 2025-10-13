الدقهلية - رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام بكمية تبلغ 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما جرى توزيعه خلال عام 2025 بلغ نحو 20 طنًا من اللحوم على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجًا بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أنه سيتم إيصال اللحوم إلى مستحقيها في منازلهم بكل عزة وكرامة، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء التوزيع، ومؤكدًا متابعة عمليات التسليم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الكميات الجديدة ستُوزع بواقع: 500 كجم بمركز ومدينة المطرية:



500 كجم بمركز ومدينة المنزلة

500 كجم بمركز ومدينة الجمالية

200 كجم بميت سلسيل

300 كجم بحي غرب المنصورة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة.