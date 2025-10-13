أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تطورات حادث سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، منذ اللحظات الأولى، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا صباح اليوم الإثنين، يفيد بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في ترعة حواس بقرية منقباد، ما أسفر عن مصرع تلميذة وإصابة 10 آخرين.

انتقل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط برفقة الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر"، البالغة من العمر 5 أعوام، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة أطفال آخرين، هم: سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام)، حيث جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم فور إنقاذهم.

وتنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.